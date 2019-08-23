مجدي نزيه: يجب شرب اللبن كامل الدسم لهذا السبب
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 06:34 ص
نعيم يوسف
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نصح الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، بشرب اللبن كامل الدسم، للمحافظة على تواجد الأحماض الدهنية الأساسية.
وأضاف "نزيه"، في لقاء مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هذه الأحماض مهمة لسلامة الجسم والخلايا والهرمونات، والجهاز العصبي.
وتابع رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن دسم اللبن يحتوي على "فيتامين A" و"فيتامين D" وهذا مهم، لأن نمط حياتنا لا يجعلنا نتعرض لأشعة الشمس الموجود بها هذا الفيتامين، ونحصل على القدر الكافي منه.
كما نصح بعمل "الرايب"، و"الزبادي"، في المنزل لكي يكون مضمون بشكل أكبر.
وأضاف "نزيه"، في لقاء مع برنامج "مصر أحلى"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هذه الأحماض مهمة لسلامة الجسم والخلايا والهرمونات، والجهاز العصبي.
وتابع رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن دسم اللبن يحتوي على "فيتامين A" و"فيتامين D" وهذا مهم، لأن نمط حياتنا لا يجعلنا نتعرض لأشعة الشمس الموجود بها هذا الفيتامين، ونحصل على القدر الكافي منه.
كما نصح بعمل "الرايب"، و"الزبادي"، في المنزل لكي يكون مضمون بشكل أكبر.
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