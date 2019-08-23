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برشلونة يفاجئ نجمه بهذا القرار!

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:03 ص
برشلونة يفاجئ نجمه بهذا القرار!
برشلونة
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يعتزم تجديد عقد لاعبه البرازيلي رافينيا ألكانتارا قبل إعارته، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "آس" الاسبانية علي اهتمام نادي فالنسيا الاسباني بالتعاقد مع "رافينيا" علي سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن برشلونة يرغب في تمديد عقد اللاعب قبل رحيله لنادي فالنسيا.

وكشفت الصحيفة أن "رافينيا" لن يرحل عن برشلونة فورًا، ولكنه من المرجح أن يتواجد مع النادي الكتالوني خلال مباراة ريال بيتيس المقبلة بالدوري الاسباني.

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