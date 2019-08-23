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عاجل.. شيرى عادل تعلن انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:00 ص
عاجل.. شيرى عادل تعلن انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود
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أعلنت الفنانة شيرى عادل، انفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود بعد زواج دام عام تقريبًا.

وأكدت مصادر مقربة من الطرفين، أن الانفصال تم منذ ما يزيد عن 3 أشهر.

ورغم نفيهما من خلال ظهورهما في فيديو قصير من أسابيع قليلة لنفي انفصالهما، تأكد  طلاق معز مسعود والفنانة شيري عادل رسميًا.

وتزوج الثنائي فى شهر يوليو من عام 2018 عقب بينما تم الطلاق بينهما فى يوليو هذا العام ولكن تأخرا فى إعلان الخبر لوسائل الإعلام.

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