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باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بشأن نيمار

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:56 ص
باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بشأن نيمار
نيمار
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أحمد عصام
 
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صدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منافسه فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بشأن التعاقد مع نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة الليكيب، إلى أن باريس سان جيرمان رفض عرضا يشمل ثلاثة لاعبين، من أجل بيع نجمه نيمار دا سيلفا للملكي.

ويسعى الفريق الفرنسي لاستخدام ورقة فريق ريال مدريد للضغط على البارسا، ولا يمانع مسئولي باريس في بقاء نيمار خلال الثلاث مواسم المتبقية في عقده.

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