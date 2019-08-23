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قتلى وجرحى خلال تدافع في حفل فني لمغني شهير!

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:23 ص
قتلى وجرحى خلال تدافع في حفل فني لمغني شهير!
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وكالات
 
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ذكر تقرير إخباري أن 4 أشخاص قتلوا وجرح 70 آخرون على الأقل، خلال تدافع سبق الحفل الغنائي الذي يحييه حاليا المغني العالمي سولكينج، على ملعب 20 أغسطس بوسط العاصمة الجزائرية.

وقال الموقع الاخباري الالكتروني "الجيري 1"، إن اكثر من 20 ألف معجب احتشدوا بملعب 20 أغسطس لمتابعة مغني الراب سولكينج، موضحا أن مئات الاشخاص لم يتمكنوا من الدخول إلى الملعب.

كما نقل ذات المصدر عن شهود عيان القول إن تدافعا عنيفا وقع بعدها مما تسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 70 على الأقل.

وذكر المصدر أن مئات التذاكر تم بيعها لكن السلطات ولا أية وسيلة إعلامية اخرى أكدت وقوع هذا الحادث، في حين استمر التلفزيون الجزائري في بث الحفل على الهواء وسط تفاعل كبير بين المغني ومعجبيه.

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