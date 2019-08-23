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عميد معهد الأورام: حجم التدمير وصل إلى 20%.. وسيعود لأفضل مما كان

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:10 ص
عميد معهد الأورام: حجم التدمير وصل إلى 20%.. وسيعود لأفضل مما كان
عميد المعهد القومي للأورام
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام، إنه فوجئ بحجم الدمار الذي حدث في المعهد بعد الانفجار، معقبا: "الدولة كلها قالت إحنا وراكم".

وتابع "أبو القاسم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى في التلفزيون المصري، أن حجم التدمير كان حوالي 20% من المستشفى، وجميع الغرف الموجودة على الواجهة باتجاه الانفجار كانت مدمرة.

وتابع عميد المعهد القومي للأورام، أن العمل استمر على مدار 24 ساعة حتى أيام الإجازة في العيد، موضحا أن الهدف الأول هو عودة المرضى، والثاني إصلاح الدمار الذي حدث، والثالث هو تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

وشدد على أنه خلال شهرين سيعود العمل بالمعهد بصورة أفضل مما كانت.
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