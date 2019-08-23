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شارموفرز يشعل أجواء كايرو فستيفال سيتي مول (صور)

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:47 ص
شارموفرز يشعل أجواء كايرو فستيفال سيتي مول (صور)
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يارا أحمد
 
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استكمل اليوم كايرو فستيفال سيتي مول فعاليات مهرجان الصيف بحفل لفريق "شارموفرز" وهو من أكبر فرق الأندرجراوند ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة بين الشباب، حيث حضر الحفل الالآف من الجمهور، وقدم الفريق مجموعة من أعمالهم الشهيرة، التي لاقت إعجاب الجمهور.

جدير بالذكر أن الحفلة أقيمت على مسرح الفيلدج الذي يتمتع بوجود مدرجات تتيح لجميع الحضور الرؤية بشكل واضح ومميز، بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات المول التي تحيط الحفل من جميع الإتجاهات والتي تمنح الفرصة للعائلات والشباب للإستماع للحفل في جو استثتائي.

شارموفرز يشعل أجواء كايرو فستيفال سيتي مول (صور)
شارموفرز يشعل أجواء كايرو فستيفال سيتي مول (صور)
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