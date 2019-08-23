طارق يحيى: سعداء بتأجيل السوبر الإفريقي.. وتوديع الأهلي للكأس فرصة للزمالك
الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:37 ص
ريهام عبد المحسن
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أعرب طارق يحيى المدير الفني للزمالك السابق عن سعادته لتأجيل مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي لأن الزمالك يحتاج لوقت كبير لاستعادة لياقته البدنية.
وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر: "رشحت ميتشو والكساندر مدرب القادسية السعودي السابق لقيادة الزمالك".
وأضاف :"اوناجم لاعب مميز ويتميز بالفاعلية والسرعة على المرمى وخروج الأهلي من كأس مصر أعطى فرصة للزمالك وبراميدز للتويج باللقب".
واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : "سعدت بتأجيل السوبر الأفريقي أمام الترجي لأن الزمالك يحتاج لوقت كبير لإعادة لياقته البدنية".
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