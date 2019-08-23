موعد مباراة الهلال ضد أبها والقنوات الناقلة لها (تغطية مباشرة عبر KSA SPORT)

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره أبها، الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المبارة بين الهلال وأبها في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT.





ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد ضمان التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث يعول الزعيم على خدمات المهاجم الفرنسي المتألق بافيتيمبي جوميز.





ويتطلع أبها لاثبات أحقيته بالتأهل للدوري السعودي للمحترفين، بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق السعودي.





ويذكر أن الهلال أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف حامل اللقب النصر، بعد صراع طويل استمر حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يحسمه العالمي في النهاية لصالحه.



