ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة الهلال ضد أبها والقنوات الناقلة لها (تغطية مباشرة عبر KSA SPORT)

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:34 ص
موعد مباراة الهلال ضد أبها والقنوات الناقلة لها (تغطية مباشرة عبر KSA SPORT)
الهلال وابها
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره أبها، الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المبارة بين الهلال وأبها في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد ضمان التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث يعول الزعيم على خدمات المهاجم الفرنسي المتألق بافيتيمبي جوميز.

ويتطلع أبها لاثبات أحقيته بالتأهل للدوري السعودي للمحترفين، بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق السعودي.

ويذكر أن الهلال أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف حامل اللقب النصر، بعد صراع طويل استمر حتى الجولة الأخيرة، قبل أن يحسمه العالمي في النهاية لصالحه.

Advertisements
المزيد عن: مشاهدة مباراة الهلال وابها رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الهلال
-
x
18:00
-
أبها
التعاون
-
x
18:10
-
الحزم
الاتحاد
-
x
19:50
-
الرائد
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
إيفرتون
الدوري الإسباني
غرناطة
-
x
20:00
-
إشبيلية
ليفانتي
-
x
22:00
-
فياريال
دوري أبطال إفريقيا
الأهلي
-
x
19:00
-
اطلع بره