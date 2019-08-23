التشيرينجيتو: نيمار إلى ريال مدريد وليس برشلونة

كشف تقارير صحافية إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيذهب إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال لويس سانشيز ( التشيرنجيتو ) :" معظم الضغط في مشهد نيمار وضعه برشلونة على نفسه، وإذا غادر نيمار باريس فسوف يذهب لريال مدريد ".





يذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن باريس سان جيرمان وافق على بيع نيمار إلى برشلونة بشرط واحد وهو إعارة لمدة سنة مع إلزامية الشراء مقابل 200 مليون يورو.



