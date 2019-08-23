عاجل- التشكيل المتوقع للأهلي أمام اطلع بره.. و5 مفاجآت مدوية

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق إطلع بره من جنوب السودان مساء اليوم الجمعة في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود المتولي - محمود وحيد





خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - جونيور أجايي - حسين الشحات





خط الهجوم : صلاح محسن.



