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الإسماعيلي: كنا نتمنى رحيل عواد إلى الزمالك بطريقة أفضل من ذلك

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:16 ص
الإسماعيلي: كنا نتمنى رحيل عواد إلى الزمالك بطريقة أفضل من ذلك
محمد عواد
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي بأنه كان يتمنى رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق السابق بطريقة أفضل من ذلك.

وقال الصغير في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"غضبي من عواد لم ينسيني أنه أفضل حارس مرمى في مصر وكنت أتمنى رحيله من الإسماعيلي بطريقة أفضل من ذلك وفوجئت برحيله مثل باقي الناس وكنت أتمنى أن يصارحني برحيله وسامحته على الرغم ما حدث".

واختتم الصغير تصريحاته قائلاً :"نعتذر لجماهير الإسماعيلي عن مركز الفريق في الموسم الماضي ونقيم معسكر حاليا مدته 22 يوم في 6 أكتوبر وأتمنى أن ننافس بشدة على البطولات الموسم المقبل والفوز بالبطولة العربية".

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