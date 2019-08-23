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"الليلة بـ300 جنيه".. سقوط ربة منزل لممارستها الدعارة في الغردقة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:07 ص
الليلة بـ300 جنيه.. سقوط ربة منزل لممارستها الدعارة في الغردقة
أرشيفية
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محمد طه
 
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تمكن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط ربة منزل بتهمة إدارة مسكنها في الأعمال المنافية للآداب بمدينة الغردقة.

وتلقى العميد محمد الدرديري، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، بتمكن الرائدين خالد متولي، ومحمود عبدالوهاب، وكيلي المباحث، من ضبط ربة منزل تدير مسكنها في الأعمال المنافية للآداب بالغردقة، وتم ضبطها أثناء ممارسة الرذيلة مع عامل داخل الشقة، مقابل 300 جنيه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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المزيد عن: مديرية أمن البحر الاحمر الغردقة الدعارة اداب
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