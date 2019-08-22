ريال مدريد يضع راؤول و"الكاستيا" في مأزق خطير

يُعد رحيل النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو إلى ريال مايوركا بمثابة انتكاسة خطيرة لمدرب ريال مدريد كاستيا راؤول جوانزاليس والتخطيط لموسمه، وعلى رأس الجهاز الفني لريال مدريد كاستيا، الذي سيواجه لاس روزاس الأحد المقبل بدون اثنين من اللاعبين القياديين، فـ البرازيلي رودريجو جوس المصاب وكوبو المنتقل على سبيل الإعارة إلى ريال مايوركا.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه ينظر راؤول إلى النجم الياباني الواعد على أنه القطعة الأساسية لمشروعه في الكاستيا، حيث يعتبر وجوده قفزة عالية الجودة للفريق الذي يتعين عليه الكفاح من أجل الصعود.





الجدير بالذكر أن الكاستيا يمر بمرحلة إنتقالية، مع وجود العديد من الرحيل وأغلبية اللاعبين المتواجدين تم تصعيدهم من الشباب وسيحصلون على أول تجربة لهم للعب ضد 'كبار السن'، كان كوبو بالنسبة له يعتبر ضماناً. نظراً لجودته، والبطولات التي لعبها مثل الكوبا أمريكا، كان كوبو هو القائد في الكاستيا.





مع رحيله، لن يكون لدى راؤول البديل. اللاعبون الذي يمكنهم تولي دور مشابه لكوبو، سواء في الميدان أو في القيادة، غير متاحين. فرانتشو عانى في شهر ديسمبر من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للساق اليمنى، مع تضرر الغضروف المفصلي الخارجي، ويستمر حالياً في عملية التعافي.





سيزار جيلابيرت، هو لاعب آخر يعتبر من القائدين لجيل راؤول، تعرض لكسر في الترقوة في أوائل الصيف، بعد فترة وجيزه من عودته إلى اللعب بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، اللاعبين الذي لهم وزنهم في الفريق ويعتبرون القادة بدلاً من كوبو سيغيبون لفترة طويلة.





في المباريات التحضيرية الذي كان كوبو متوفراً فيها، منح راؤول قيادة الهجوم لكوبو، باللعب في مركز الجناح الأيمن، مع رقم 7 على ظهره، وحرية الحركة.



