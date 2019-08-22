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رسميًا - باريس سان جيرمان يوافق على بيع نيمار إلى برشلونة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:14 م
رسميًا - باريس سان جيرمان يوافق على بيع نيمار إلى برشلونة
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الفجر الرياضي
 
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أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي وافق على بيع لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة الكتالونية، أن باريس سان جيرمان وافق على بيع نيمار إلى برشلونة بنظام الإعارة لكن مع أحقية الشراء الإلزامي بقيمة 200 مليون يورو.

ويدرس مسؤولي برشلونة الإسباني الموافقة على شرط النادي الباريسي من أجل غلق الصفقة في أسرع وقت.
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