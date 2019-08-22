أسعار الذهب العالمية تتراجع مع توقعات تخفيض الفدرالي أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نالت من آمال اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي، وإن كان المستثمرون ينتظرون مزيدا من الوضوح من رئيس البنك المركزي خلال ندوة جاكسون هول.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 % عند 1499 دولارا للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 13 أغسطس 1491.50 دولار.

وتحدد سعر التسوية لعقود الذهب الأمريكية الآجلة بانخفاض 0.5 %عند 1508.5 دولار.

و على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.95 % في المعاملات الفورية إلى 1485.44 دولار للأوقية بعد أن اقترب من 1500 دولار يوم الأربعاء.

كان البلاديوم تجاوز الذهب للمرة الأولى في 16 عاما قرب نهاية 2018، لكن المعدن الأصفر استعاد تفوقه في أول أغسطس.

ونزلت الفضة 0.4 % إلى 17.05 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 0.4 %؛ ليسجل 856.1 دولار للأوقية.