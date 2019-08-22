توقعات الأرصاد لطقس الجمعة.. أمطار رعدية وغبار في 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على عدة مناطق غدا الجمعة، تتمثل في هطول أمطار رعدية ورياح نشطة.





وتتمثل الحالة الجوية، في هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.





كما توقعت الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة، أن تكون سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على مناطق (الرياض، القصيم، حائل، تبوك).



