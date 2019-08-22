السيد القصير: تخفيض أسعار الفائدة يعكس احترافية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية
الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:35 م
محمد عصام
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قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة يعكس مدى احترافيته في إدارة السياسية النقدية.
ونجح البنك المركزي اليوم في خفض أسعار الفائدة بنسبة بلغت 1.5%، في
خطوة اعتبارها الخبراء الاقتصاديون بداية لتحفيز الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات
المباشرة، بعد فترة نحو 3 سنوات من تشديد السياسية النقدية للسيطرة على معدلات
التضخم.
وأضاف القصير لـ" الفجر"، " قرار اليوم يؤكد قدرة المركزي
على احتواء الضغوط التضخمية، ويتماشي مع اتجاة معظم البنوك المركزية في تخفيض
أسعار الفائدة."
وأرجع البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة إلى احتوائة الضغوط التضخمية
بالهبوط بمعدلات التضخم الاساسي والعام إلى أدنى مستويات في أربع سنوات، بجانب
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى.
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