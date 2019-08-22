ماكرون: فرنسا والاتحاد الأوروبى لن يتهاونا مع تصرفات تركيا في قبرص

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن "فرنسا والاتحاد الأوروبي لن يتهاونا مع تصرفات تركيا غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".





وأعرب ماكرون خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس، عن تضامن فرنسا مع اليونان، وقبرص ضد التصرفات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.





وأكد ماكرون في تصريحات صحافية نقلت جانباً منها وكالة الأنباء القبرصية الخميس، أن اليونان تواجه زيادة في التحديات في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب تصرفات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.





وأضاف ماكرون أن "الاتحاد الأوروبي وفرنسا لن يبديا أي تسامح في هذه المسألة"، معرباً عن تضامن فرنسا مع اليونان وقبرص ضد الأعمال التركية غير القانونية.



