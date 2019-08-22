حملة "100 مليون صحة".. فخر لمصر أمام العالم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان حيث علق تادروس أدهانوم"، أنه عندما قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابنية، تحدثا نحو ساعة ونصف عن حملة 100 مليون صحة، كان الرئيس حريصا على استكمال الحديث معى عن هذه الحملة.

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الأكبر عالميا

أضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، عقب لقاء الرئيس السيسى، أن حملة 100 مليون صحة هى الأكبر على الإطلاق، "ونحن فى منظمة الصحة العالمية نفخر بمشاركتنا فيها".

وقال أدهانوم، إنه على ثقة بأن مصر ستتقدم صفوف الدول فى مجال القضاء على فيروس سي، "وأثق أكثر فى الانتهاء منها قبل الموعد المحدد بكثير حيث من المفترض أن تنتهى عام 2030، أنا منبهر من التقدم المحرز على مستوى ملف الصحة فى مصر، وسعدت جداً بأن الرئيس ذكر بأن الصحة ليست للأثرياء فحسب وأنما للجميع".

أشادة دولية

أشاد تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية بجهود الدولة اللافتة في مجال الرعاية الصحية وتطوير القطاع الصحي في مصر، من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية العديدة والمتنوعة في هذا الإطار، مؤكداً في هذا الصدد تقدير المنظمة البالغ للجهود غير المسبوقة لمصر على المستوى الدولي، لتصبح مصر مثالاً يحتذى به في الإرادة السياسية للعناية والارتقاء بالحالة الصحية للمواطنين.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بـ"أدهانوم" في أول زيارة له إلى مصر بعد توليه منصبه الحالي، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، ومشيداً بجهود منظمة الصحة العالمية في إحراز التقدم في مسيرة تعزيز المجال الصحي على مستوى العالم، لا سيما في القارة الأفريقية.

أكبر مسح

وثمّن "أدهانوم" النجاح الذي حققته "مبادرة 100 مليون صحة"، والتي باتت تمثل نموذجاً ملهماً في مجال المسح الطبي على المستويين الأفريقي والعالمي، لا سيما فيما يتعلق بالعدد الضخم وغير المسبوق في التاريخ للمواطنين الذين شملهم المسح مع توفير العلاج الكامل لهم بالمجان، إلى جانب تميز عملية المسح بالسرعة والدقة في الأداء، مشيراً إلى أن حرصه على إتمام زيارته الحالية إلى القاهرة جاء لإطلاق تقرير بعثة التحقق التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن "مبادرة 100 مليون صحة"، والذي سلمه للرئيس خلال المقابلة.

مبادرات أخرى

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جهود الدولة التي تم إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر، لا سيما من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة، والتي تشمل، إلى جانب مبادرة "100 مليون صحة"، مبادرتي دعم صحة المرأة، وإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة،

أضاف المتحدث ، أن العديد من المبادرات الرئاسية المزمع إطلاقها في المستقبل القريب، كمبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، فضلاً عن القيام بتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى بمحافظة بورسعيد، والتي تمثل محور أساسي لبرنامج تطوير وإصلاح القطاع الصحي في مصر، والمخطط لها أن تمتد لتشمل جميع محافظات الجمهورية خلال السنوات المقبلة.

أوضح أدهانوم، أن ما أبهره ايضاً فى الرئيس السيسى اهتمامه بالبيانات والأرقام، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس عن قوائم الانتظار، وكذا الكشف عن الأمراض الخاصة بسوء التغذية، مؤكدا علي استمرار المنظمة العالمية فى دعم مبادرات مصر، كما أشار إلى أن نجاح التأمين الصحى فى بورسعيد يشعرنا بالفخر فى منظمة الصحة العالمية.

جهود أفريقية

تطرق الرئيس، إلى جهود مصر في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي لإصلاح المنظومة الصحية بالقارة الأفريقية، خاصةً من خلال إطلاق مبادرة علاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"، فضلاً عن النجاح في جذب المؤسسات الدولية التي توفر التطعيمات والعقاقير المطلوبة لمكافحة فيروس "بي" بسعر منخفض للدول الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب في ختام اللقاء عن التطلع لقيام منظمة الصحة العالمية بدورها الدولي كهمزة وصل مع المؤسسات الدولية المعنية لدعم استكمال المسيرة المصرية من خلال توفير الدعم التقني اللازم لتعزيز جهودها الصحية القائمة على المستويين الأفريقي والعالمي.

نشر التجربة

نقل مدير منظمة الصحة العالمية للرئيس السيسى التقدير الدولي لجهود مصر المميزة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين المصريين والإشادة البالغة بالارادة السياسية وبالمبادرات الرئاسية المتنوعة وللجهود غير المسبوقة لمصر في مجال الرعاية الصحية ، مؤكدا إن مصر اصبحت مثالاً يحتذى به في الإرادة السياسية للعناية وبالحالة الصحية للمواطنين.

تضمت التقرير التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم، خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء، و النجاح الكبير لمبادرة 100 مليون صحة، والتي باتت تمثل نموذجاً يحتذي به في مجال المسح الطبي على المستويين الأفريقي والعالمي، لا سيما فيما يتعلق بالعدد الضخم وغير المسبوق في التاريخ للمواطنين الذين شملهم المسح مع توفير العلاج الكامل لهم بالمجان.