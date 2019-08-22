أليكسيس سانشيز يقع في ورطة كبيرة
الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:41 م
عمر عبدالعزيز
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يمر الندم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمشكلة كبيرة، في ظل عدم حسم مصيره مع الشياطين الحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وبحسب ما ذكرته صحيفتي "BBC" و"تايمز سبورت" البريطانيتين، فإن نادي انتر ميلان الإيطالي لم يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد حتى الآن من أجل التعاقد مع سانشيز على سبيل الإعارة.
وأوضحت التقارير أن النادي الإيطالي ليس مستعداً حتى لدفع نصف راتب اللاعب التشيلي ويريدون دفع مبلغٍ أقل من ذلك بكثير، ومن ثم فإن اليونايتد من جهته يرى بأن هذا العرض ليس مقبولاً.
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