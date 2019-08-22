أليكسيس سانشيز يقع في ورطة كبيرة

يمر الندم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمشكلة كبيرة، في ظل عدم حسم مصيره مع الشياطين الحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وبحسب ما ذكرته صحيفتي "BBC" و"تايمز سبورت" البريطانيتين، فإن نادي انتر ميلان الإيطالي لم يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد حتى الآن من أجل التعاقد مع سانشيز على سبيل الإعارة.



