لوكاكو: لست غبيًا لأستمر بمكان لا يرغب بي.. وهذا سبب سخريتي من اليونايتد

كشف النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، أنه كان مستعداً للقتال على مركزه لكنه اصطدم بعدم رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ببقائه.

وقال لوكاكو في تصريحات صحفية في هذا الشأن: "كل ما كان يقال هو 'يجب أن يرحل فهو لا يستحق المكوث هنا'. حسناً، أريد الذهاب الآن".





وأضاف عن سبب استسلامه لنهاية مسيرته في مانشستر يونايتد: "القتال على مركزك شيء، لكن تواجدك في مكان تكون مرغوباً فيه شيء آخر، إن كنت سعيداً في مكان ما فستجد طريقة ما سواءً كنت أساسياً أم بديلاً".





وأكمل: "لم يخبرني أحد عن حقيقة الوضع، وجلست أفكر وأحلل لـ 3-4 أسابيع وأنا أرى كل الشائعات في وسائل الإعلام. من كان يسربها؟ لست أنا وليس وكيل أعمالي، كنت أراها على هاتفي تأتي من مكان لا أعرفه".





واستطرد: "شعرت في المحادثات (مع يونايتد) بأن الكثيرين لا يريدوني ضمن الأسلوب الجديد للفريق. أعرف ذلك. ولكن ما يضحكني هو كيف للوضع أن يكون سيئاً في فريقي بينما عندما ألعب مع المنتخب الوطني يكون الوضع جيداً وأكون سعيداً؟".



