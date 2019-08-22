أمينة خليل تعلن خطبتها بعد صورتها المثيرة للجدل مع عضو "كاريوكي"

نشرت الصفحة الرسمية لمجلة “سيدتي”، غلاف العدد القادم منها، والذي يظهر عليه النجمة المصرية أمينة خليل وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وصدرت المجلة على العديد، إحدى تصريحات أمينة، والتي قالت فيها : “خطوبتي قريبا.. والغناء مجرد هواية”.



