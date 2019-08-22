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أمينة خليل تعلن خطبتها بعد صورتها المثيرة للجدل مع عضو "كاريوكي"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:17 م
أمينة خليل تعلن خطبتها بعد صورتها المثيرة للجدل مع عضو كاريوكي
أمينة خليل
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الفجر الفني
 
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 نشرت الصفحة الرسمية لمجلة “سيدتي”، غلاف العدد القادم منها، والذي يظهر عليه النجمة المصرية أمينة خليل وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.
 
وصدرت المجلة على العديد، إحدى تصريحات أمينة، والتي قالت فيها : “خطوبتي قريبا.. والغناء مجرد هواية”.

ليأتي ذلك بعدما أثارت الفنانة الجدل، منذ أيام بسبب، نشر عضو فرقة “كايروكي” الشهيرة، تامر هشام، صورة له مع أمينة، على حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، أثناء تواجدهم بإحدى المناسبات الخاصة.
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