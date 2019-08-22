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لوكاكو لـ مانشستر يونايتد: لن أكون كبش الفداء في كل مرة !

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:16 م
لوكاكو لـ مانشستر يونايتد: لن أكون كبش الفداء في كل مرة !
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عمر عبدالعزيز
 
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يرى الندم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان الإيطالي الجديد، بأنه و 2 من زملائه كانوا باستمرار كبش فداء في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال لوكاكو في هذا الإطار: "كان يجب عليهم إيجاد كبش فداء طوال الوقت وكان ذلك اللاعب بوجبا أو أنا أو سانشيز، وأنا أنظر للموضوع من جوانب مختلفة".

وأكد لوكاكو أنه غير سعيد بالمعاملة التي وجدها في يونايتد مؤخراً قائلاً: "كانت هناك شائعات كثيرة ولم أشعر بالحماية، شائعات بأنني سأذهب هنا أو هناك ولكن لم يخرج أحد لنفيها، كانت الشائعات مستمرة لـ 3-4 أسابيع وانتظرت خروج أحدهم لوضع حد لها ولكن ذلك لم يحدث".

وأضاف اللاعب: "تحدثت مع النادي وقلت بأنه من الأفضل أن يذهب كل منا في طريقه. إن لم يكن لديكم رغبة في حماية لاعب ما فكل تلك الشائعات ستخرج".

وأردف بحديثه لمسؤولي مانشستر يونايتد قائلاً: "أردت منكم فقط أن تقولوا 'روميلو سيقاتل على مركزه' ولكن ذلك لم يحدث لـ 4-5 أشهر".
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المزيد عن: مانشستر يونايتد لوكاكو سانشيز بوجبا انتر ميلان الكيسيس سانشيز
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