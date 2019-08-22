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خطوة جديدة تُقرب نيمار من برشلونة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:09 م
خطوة جديدة تُقرب نيمار من برشلونة
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن مفاجأة مدوية بخصوص عرض ريال مدريد لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت قناة " RMC SPORT" الفرنسية أن نادي ريال مدريد لم يرسل أي عرض رسمي لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع "نيمار" حتي هذه اللحظة.

ويسعي نادي ريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد موافقة الفرنسي زين الدين زيدان على الصفقة.

ويتنافس ريال مدريد مع غريمه برشلونة لضم "نيمار" لكن لم ينجح أحدهما في حسم الصفقة مع النادي الباريسي حتي الآن.
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