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مصرع 4 أشخاص داخل بئر صرف صحي في أسيوط

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:09 م
مصرع 4 أشخاص داخل بئر صرف صحي في أسيوط
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سحر فاروق الحمداني
 
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لقي 3 عمال وسائق مصرعهم اختناقًا، مساء اليوم الخميس، داخل بئر صرف صحي بمدينة صدفا في أسيوط، بعد أن نزلوا بداخله لإخراج "خرطوم" سيارة الكسح. 

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من الرائد محمد قرشي، رئيس مباحث مركز شرطة صدفا، يفيد مصرع 3 عمال وسائق أثناء قيامهم بتعبئة حمولة سيارة الكسح من بيارة للصرف الصحي بمدينة صدفا بجوار مكتب البريد.

وبالفحص والمعاينة تبين مصرع كل من عصام زهران إسماعيل، 35 عاما- سائق، وأيمن سعدي محمد حسين،32 عاما- عامل، وزين عبدالستار علي، 32 عاما – عامل، ومجاهد نشأت مجاهد،15 عاما.

وأفادت التحريات أن خرطوم سيارة الصرف الصحي سقط منهم أثناء تعبئة السيارة من بئر الصرف، فنزل أحد العمال داخل البئر لمحاولة إخراجه ففشل ولم يتمكن من الخروج، وتوالوا في النزول إلى داخل البئر، ولم يستطيعوا الخروج، ولقوا جميعا حتفهم اختناقا.

انتقلت قوات الشرطة برئاسة الرائد محمد قرشي، رئيس مباحث صدفا، وبرفقته سيارات الإسعاف التي نقلت الجثث الأربعة إلى مشرحتي مستشفيي صدفا والغنايم المركزيين، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة.
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