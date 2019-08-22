في الذكرى الـ 71 لاستشهاده.. عاصم االدسوقي: البطل أحمد عبدالعزيز لم يأخذ حقه
الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:07 م
هدى عبدالرازق
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قال المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، إن اليوم تحل الذكرى الـ 71 لاستشهاد البطل أحمد عبدالعزيز، معتبرًا أن هذا البطل لم يأخذ حقه في الكتابة والإشادة، خاصة في الكتب المدرسية.
وأشار "الدسوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية ""، مساء الخميس، إلى أن والد أحمد عبدالعزيز كان أميرالاي في الجيش، وشارك في ثورة 19 بالزي الرسمي، وكانت النتيجة فصله.
وأضاف أن البطل أحمد عبدالعزيز لم يكن راضيا عن المشروع اليهودي، لافتا إلى أن أحمد عبدالعزيز وعدد من أصدقائه توجهوا إلى فلسطين للدفاع عنها في 48.
وأشار "الدسوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية ""، مساء الخميس، إلى أن والد أحمد عبدالعزيز كان أميرالاي في الجيش، وشارك في ثورة 19 بالزي الرسمي، وكانت النتيجة فصله.
وأضاف أن البطل أحمد عبدالعزيز لم يكن راضيا عن المشروع اليهودي، لافتا إلى أن أحمد عبدالعزيز وعدد من أصدقائه توجهوا إلى فلسطين للدفاع عنها في 48.
والبطل الشهيد أحمد عبدالعزيز، واحدًا من رموز الجيش المصري، وخاصة لدوره في حرب فلسطين 1948.
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