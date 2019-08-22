مطار المؤسس الجديد يودع الحجاج الأمريكيين

ودع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، رحلة شركة الطيران الأمريكية "ميامي انترناشونال"، اليوم الخميس، وعلى متنها 163 راكباً أمريكياً بعد آداءهم فريضة الحج.





وكانت الشركة، قد دشنت الرحلات الأمريكية المباشرة إلى مطارات المملكة بعد توقف منذ عام 1997م، عندما وصلت يوم 31 يوليو الماضي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعلى متنها حجاج أمريكا.





من جهته، قال مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، إن الهيئة العامة للطيران المدني حرصت على تقديم كل التسهيلات لوصول ومغادرة رحلة الطيران الأمريكية، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.



