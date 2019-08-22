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رفع حطام حادث إنقلاب مقطورة محملة بالفحم أعلى الطريق الدائري

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:56 م
رفع حطام حادث إنقلاب مقطورة محملة بالفحم أعلى الطريق الدائري
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إيمان عبد العاطي
 
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تمكن رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة من رفع حطام حادث إنقلاب مقطورة مُحملة بالفحم أعلى الطريق الدائري، بنطاق قسم شرطة الهرم، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من شرطة النجدة بانقلاب مقطورة محملة بالفحم وسقوط الحملة أعلى الطريق الدائري بمنزل اللبيني.

وعلى الفور تم الدفع برجال المرور لمكان البلاغ، وصحبتهم رجال حي الهرم، وتم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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