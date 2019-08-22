السكة الحديد يهزم التأمين 2-1 وديا





فاز فريق السكة الحديد، على فريق مصر للتأميند بهدفين مقابل هدف، في تجربة ودية، ضمن استعدادات الفريقان لانطلاق مباريات الموسم المقبل.





انتهى الشوط الأول بتقدم السكة بهدف في الدقيقة 25 من ضربة رأس لعبد الرحمن مسعد من عرضية محمد عبد الفتاح شولا

وسيطر فريق السكة على وسط الملعب، وظهر لاعبى التأمين بعدم التجانس.





وفي الشوط الثاني تمكن فوزي الكاشف من تسجيل الهدف الثاني لفريق السكة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19.





وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل محمد مسعود لاعب التأمين هدفا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.





وخاض فريق السكة الحديد المباراة بتشكيل: محمد جمال،محمد احمد، أحمد على، عمرو ابراهيم، عبد العليم السيد،طة زين، فوزي الكاشف،محمد احمد ريعو، أحمد كشرى ،عبد الرحمن مسعد، واشترك في الشوط الثاني ابراهيم شعللها، أحمد خالد، محمد عاطف، محمد خالد، محمد فارس، احمد خنخر، مصطفى جلال.





بينما جاء تشكيل مصر للتامين: توفيق أيوب ،أسلام حمدى، على جلال، مصطفي أجوجو، عمرو السعيد، عبد الرحمن محمد ،مخمد سليمان،محمود السيد،محمد الشيخ ، محمد الديب، أحمد عيد، واشترك في الشوط الثاني، محمد مسعود، حسن هاشم ،محمد زكى، فروايله وحسان ابراهيم واحمد ربيع وعكشه، وادار المباراة الحكم مصطفى خيرى.



