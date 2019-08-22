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جمهورية شبين يفوز على "منيا القمح" وديا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:50 م
جمهورية شبين يفوز على منيا القمح وديا
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مصطفى الجندي
 
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تمكن فريق جمهورية شبين من تحقيق الفوز على ضيفه فريق منيا القمح، بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك خلال المباراة الودية التي أقيمت بستاد شبين، استعدادا للموسم الحديد.

أحرز أهداف الفريق المنوفي أيمن سعد من ركلة جزاء، ومحمود مقلد بالشوط الأول، وأضاف محمد الشعراوي الهدف الثالث من ركلة جزاء خلال الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يلعب جمهورية شبين مع مركز شباب تلا في الرابعة من عصر الإثنين المقبل

وكان شبين قد خسر مؤخرا من غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة الودية الأولى.

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