سفاح النساء.. اغتصب وقتل 4 مُسنات ببني سويف (فيديو)

Advertisements

أمرت نيابة مركز بني سويف، بإشراف المستشار طارق جلال المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس "مزراع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة بـ"سفاح نساء بني سويف" لاتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات للاستيلاء على أموالهن.



كان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، تلقى إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد تحديد هوية مرتكب 4 جرائم قتل لسيدات، خلال فترات زمنية مختلفة، للإستيلاء على أموالهن، آخرهن سيدة مٌسنة عُثر على جثتها، بمنطقة زراعات خلف موقف محيى الدين، بمدينة بني سويف.



وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن "مصطفى أ.ع" مسجل شقى خطر، مزارع، 65 سنة، ومقيم بقرية إبشنا دائرة مركز بني سويف، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم أقدم على قتل 4 سيدات تخطت أعمارهن الستين، بينهن ضحية تخطت الثمانين، إذ حرص المتهم على ستدراج ضحاياه إلى مناطق نائية بقرى بنى سويف والجيزة، والإجهاز عليهن حتى الموت أو ضربهن بالحجارة أو قتلهن خنقًا لسرقتهن، فيما أعلنت التحقيقات اغتصابه اثنتين من ضحاياه، وإلقاء اثنتين منهن في مجارٍ مائية، وعُثر على جثثهن لاحقًا.



وشملت قائمة ضحايا إقدامه على قتل "ف. ى. ع"، 60 سنة، ربة منزل، من أطفيح بالجيزة، عُثر على جثة، فى 3 يونيو الماضى، بمجرى مائى بقرية شريف باشا بدائرة مركز بنى سويف.



وأكدت التحريات، حينها، أن المتهم استدرجها من أمام موقف سيارات الأجرة بدائرة المركز، بزعم الحصول على لحوم يوزعها أحد الأشخاص مجانًا، وحال وصولهما إلى منطقة زراعية خالية من المارة حاول سرقتها، فلم يعثر معها على شىء، فاغتصبها، وأودى بحياتها.



وفى ديسمبر 2018، عُثر على جثة «س. م. ا»، 81 سنة، ربة منزل، بترعة الإبراهيمية، أمام قرية منشأة حيدر، بعد 6 أيام من الإبلاغ بغيابها، وقالت التحقيقات إن المتهم استدرجها، وخنقها ليستولى على قرطها الذهبى.



وفى أكتوبر 2011، أُبلغ مركز شرطة بنى سويف بتغيب «س. ج. ا»، 73 سنة، موظفة بالمعاش، وعُثر على جثتها بناحية الشيخ على بهلول، حيث استدرجها السفاح، واغتصبها، وكتم أنفاسها، فأَوْدَى بحياتها، واستولى على جوال «قمح» كان بحوزتها.



وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمر مدير النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

