تجديد حبس عامل طعن زوجته بسكين في 15 مايو بحلوان
الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:40 م
داليا عادل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح 15 مايو، قرار حبس عامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية نشبت بينهم.
كان قسم شرطة 15 مايو، قد تلقّى بلاغا بوقوع مشاجرة ووفاة سيدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبيّن حدوث مشادة بين سيدة وزوجها، ووفاة الأخيرة متأثرة بطعنات تلقتها من الزوج بسلاح أبيض "سكين"، مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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