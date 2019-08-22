"بكري": المتهمون في رشوة الأمين العام للإعلام أشخاص في "جهة حساسة"
الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:33 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل جديدة في قضية القبض على أحمد سليم، الأمين العام للإعلام في قضية رشوة، مشيرًا إلى أن عدد المتهمين في القضية وصل إلى 8 أشخاص.
وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إن من بين المتهمين إعلاميين وأشخاص من جهة حساسة في الدولة، وشخصيات هامة، متوقعًا أن الفترة المقبلة ستشمل مفاجآت.
وأضاف أنه عقب أحداث 25 يناير زاد الفساد بشكل كبير، متابعًا: "دلوقتي بيتقال متعرفش تمشي مصلحة إلا لما بتدفع.. وفوق الترابيزه مش تحتها!.. الربيع العبري كان مستهدف فيه ثوابت الدولة وأخلاقيتها".
وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إن من بين المتهمين إعلاميين وأشخاص من جهة حساسة في الدولة، وشخصيات هامة، متوقعًا أن الفترة المقبلة ستشمل مفاجآت.
وأضاف أنه عقب أحداث 25 يناير زاد الفساد بشكل كبير، متابعًا: "دلوقتي بيتقال متعرفش تمشي مصلحة إلا لما بتدفع.. وفوق الترابيزه مش تحتها!.. الربيع العبري كان مستهدف فيه ثوابت الدولة وأخلاقيتها".
Advertisements
- "بكري": واشنطن أصدرت "جاستا" لنهب ثروات السعودية في البنوك الأمريكية
- مصطفى بكري مهاجمًا الحكومة: "عاجزة ولازم تمشي"
- مصطفى بكري: "السيسي" سيعلن عن مفاجأة قريبًا
- "بكري" عن تورط رجل أعمال إخواني فى قضية اختراق نيابة الأموال: تستلزم العقاب
- مصطفى بكري: البرلمان مستهدف وهناك محاولات لاستقطاب بعض النواب
- بكري: ثمار الإصلاح الاقتصادي ستكون في 2020
- مصطفى بكري يوجه رسالة للشعب المصري
- تعليق مصطفى بكرى على ضبط الأمين العام للإعلام بتهمة الرشوة