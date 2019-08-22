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"بكري": المتهمون في رشوة الأمين العام للإعلام أشخاص في "جهة حساسة"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:33 م
بكري: المتهمون في رشوة الأمين العام للإعلام أشخاص في جهة حساسة
مصطفي بكري
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داليا الحسين
 
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كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل جديدة في قضية القبض على أحمد سليم، الأمين العام للإعلام في قضية رشوة، مشيرًا إلى أن عدد المتهمين في القضية وصل إلى 8 أشخاص.

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إن من بين المتهمين إعلاميين وأشخاص من جهة حساسة في الدولة، وشخصيات هامة، متوقعًا أن الفترة المقبلة ستشمل مفاجآت.

وأضاف أنه عقب أحداث 25 يناير زاد الفساد بشكل كبير، متابعًا: "دلوقتي بيتقال متعرفش تمشي مصلحة إلا لما بتدفع.. وفوق الترابيزه مش تحتها!.. الربيع العبري كان مستهدف فيه ثوابت الدولة وأخلاقيتها".
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