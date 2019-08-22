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يعمل على تحسين وظائف الجسم .. اعرف فوائد زراعة النباتات بالمنزل

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:14 م
يعمل على تحسين وظائف الجسم .. اعرف فوائد زراعة النباتات بالمنزل
صورة أرشيفية
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تتزين العديد من المنازل بأشكال كثيرة ومتنوعة من النباتات، فوجودها على المداخل والشرفات يزيد من جمال المكان، ويُعطيه رونقًا محببًا للنفس البشرية، إلا أنه لا يمكن اعتبار النباتات مجرد مساحة خضراء، أو ديكور منزلي وحسب، إذ إن لها العَديد من الوَظائف الأخرى والتي من شأنها التّحسين من نوعية حياة الإنسان، فهي لديها القُدرة على تحسين وظائفه الحسية والعقلية، وفيما يلي سنقدم لكم الفوائد الفسيولوجية والنفسية للنبات المنزلي.

فوائد زراعة النبات بالمنزل:

- تساعد زراعة النباتات فى المنزل على تقليل الشعور بالتوتر والقلق الذى يشعر به الإنسان نتيجة التفكير فى المشاكل الخاصة سواء المتعلقة بالحياة الإجتماعية أو المهنية، مما يجعل الإنسان يبدو أكثر هدوء وإسترخاء .

- زراعة النبات أو وضع زهور على المكتب، تجعل الإنسان أكثر إنتاجية وأقل إرتكابا للأخطاء فى العمل وكما يبدو أكثر سعادة .

- تساعد النباتات على تحسين نوعية الهواء، بداخل المنزل من خلال خفض مستويات ثانى أكسيد الكربون، وخفض مستويات بعض الملوثات ، مثل البنزين وثاني أكسيد النيتروجين. 

- أظهرت الأبحاث أن أوراق النباتات المزروعة فى المنزل تمتص أو تعكس أصوات ضوضاء الصادرة خارج النوافذ، مما يساعد الإنسان على الشعور بالاسترخاء والهدوء.
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