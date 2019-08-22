مدير الصحة العالمية: "100 مليون صحة" نموذجًا يُحتذى به في المسح الطبي عالميًا
الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:35 م
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية.
وأوضح "راضي"، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، يعرب عن تقديره لجهود مصر ضمن مبادرة "100 مليون صحة".
وأوصى مدير عام منظمة الصحة العالمية، بنشرة التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها عالميًا، مشددًا على أن مبادرة 100 مليون صحة باتت نموذجًا يُحتذى به في مجال المسح الطبي عالميًا.
وأوضح "راضي"، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، يعرب عن تقديره لجهود مصر ضمن مبادرة "100 مليون صحة".
وأوصى مدير عام منظمة الصحة العالمية، بنشرة التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها عالميًا، مشددًا على أن مبادرة 100 مليون صحة باتت نموذجًا يُحتذى به في مجال المسح الطبي عالميًا.
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