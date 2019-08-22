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مفاجأة مدوية.. برشلونة ينسحب من صفقة نيمار بسبب ريال مدريد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:46 م
مفاجأة مدوية.. برشلونة ينسحب من صفقة نيمار بسبب ريال مدريد
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ريهام عبد المحسن
 
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فجرت وسائل إعلام إسبانية مفاجأة بقرار انسحاب ​برشلونة​ نهائياً من سباق التعاقد مع البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي بسبب غريمه التقليدي ​ريال مدريد​.

وذكر برنامج الشيرينجيتو الإسباني أن مسلسل رحيل نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان بات طويلاً حتى انتهاء فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد البرنامج الإسباني أن برشلونة قرر إيقاف كل مفاوضاته نهائياً لضم النجم البرازيلي بعد محاولاته السابقة وأن انسحابه من الصفقة كان سببه محاولات ريال مدريد لإتمام الصفقة لصالحه.

وأفاد البرنامج الإسبانى بأن برشلونة يعلم أن باريس سان جيرمان سيرفض كل محاولاته لعودة نيمار بالإضافة إلى تفضيل بيعه لريال مدريد.
وأشار البرنامج الإسبانى إلى أن باريس سان جيرمان رفض عرض خيالي من ريال مدريد لضم نيمار مقابل 100 مليون يورو بالاضافة إلى الاستغناء عن الثلاثي رودريجيز وبيل ونافاس.
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