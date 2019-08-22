ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عقوبة جديدة ضد باريس سان جيرمان بسبب نيمار

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:39 م
عقوبة جديدة ضد باريس سان جيرمان بسبب نيمار
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن عقوبة باريس سان جيرمان الفرنسي من ​لجنة الانضباط​ التابعة لاتحاد كرة القدم الفرنسي التي فرضها على النادي​ الفرنسي بسبب نجمه البرازيلي نيمار​ دا سيلفا.

وأفاد موقع لو 10 سبورت الفرنسي بأن لجنة الانضباط قررت فرض غرامة مالية تبلغ 2000 يورو بسبب تجاوزات جماهيره في مباراة أولمبيك نيم في الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي.

ونشر الموقع الفرنسي بيان اللجنة التي أكدت فيه استخدام جماهير PSG الألعاب النارية بالإضافة إلى الهتافات واللافتات المسيئة في مدرجات ملعب حديقة الأمراء.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن جماهير باريس سان جيرمان رفعت لافتة طالبت فيها بطرد نيمار من النادي كما وجهت ألفاظاً مسيئة بحق النجم البرازيلي الذي يرغب في الرحيل عن الفريق والعودة إلى برشلونة الإسباني.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
19:00
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
فومبوني كلوب - جزر القمر
-
x
22:00
-
البنزرتي - تونس
الدوري السعودي 2019-2020
النصر
-
x
18:00
-
ضمك
الأهلي
-
x
19:50
-
العدالة