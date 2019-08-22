عقوبة جديدة ضد باريس سان جيرمان بسبب نيمار



وأفاد موقع لو 10 سبورت الفرنسي بأن لجنة الانضباط قررت فرض غرامة مالية تبلغ 2000 يورو بسبب تجاوزات جماهيره في مباراة أولمبيك نيم في الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي.



ونشر الموقع الفرنسي بيان اللجنة التي أكدت فيه استخدام جماهير PSG الألعاب النارية بالإضافة إلى الهتافات واللافتات المسيئة في مدرجات ملعب حديقة الأمراء.



وأشار الموقع الفرنسي إلى أن جماهير باريس سان جيرمان رفعت لافتة طالبت فيها بطرد نيمار من النادي كما وجهت ألفاظاً مسيئة بحق النجم البرازيلي الذي يرغب في الرحيل عن الفريق والعودة إلى برشلونة الإسباني.

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن عقوبة باريس سان جيرمان الفرنسي من ​لجنة الانضباط​ التابعة لاتحاد كرة القدم الفرنسي التي فرضها على النادي​ الفرنسي بسبب نجمه البرازيلي نيمار​ دا سيلفا.