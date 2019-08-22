السجن 15 سنة لـ21 متهما للاستعراض القوة والتشاجر بوسط البلد

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بالسجن 15سنة ل 21 متهمًا بتهمة التشاجر واستعراض القوة فى منطقة وسط البلد.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.



وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة بين المتهمين نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات" وبين بائع متجول سبق اتهامه في قضيتي "بلطجة" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب بسبب افتراش المتهم الثاني بضاعته أمام محل المتهم الأول على إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصي الخشبية.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم بواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على أثر صياحهم واشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء، مستخدمين في ذلك أسلحة وقد وقعت الجرائم محل الاتهام.









