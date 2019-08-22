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رئيس الوزراء يجتمع مع مصنعي "الميكروباص".. ويصدر قرارا بشأنها

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:27 م
رئيس الوزراء يجتمع مع مصنعي الميكروباص.. ويصدر قرارا بشأنها
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هدى عبدالرازق
 
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع مع عدد من كبار مصنعي سيارات الميكروباص، حيث تبين أن هناك نحو 240 ألف مركبة تعمل بالسولار، وهو أمر خطير.

وأشار "سعد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن 88% من هذه المركبات تجاوز عمرها 20 عاما، فضلا على أن الدولة تتكبد مبالغ طائلة لاستيراد السولار، على الرغم من وجود فائض في إنتاج الغاز الطبيعي.

وأضاف أنه تقرر أن يتم البدء في إنشاء خطوط جديدة لإنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيوفر على الدولة 2.2 مليار دولار سنويًا.
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المزيد عن: الوزراء الميكروباص المتحدث باسم المجلس السولار
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