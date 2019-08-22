انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية وإصابة اثنين من السكان

وقالت المديرية في بيان إعلامي اليوم إنه رود إشارة من غرفة عمليات المحافظه بسقوط أجزاء من عقار رقم٣ شارع إسحاق النديم اللبان حي الجمرك، وبناء علي تعليمات مدير المديرية توجه علي الفور فريق الاغاثه بالمديرية وفريق الأغاثة بإدارة الجمرك الإجتماعية وفريق الأغاثة بمؤسسة التكافل الإجتماعي وكيل المديريه لمكان الحادث للمعاينة والحصر.





وأضافت المديرية انه تبين أن العقار مكون من أربعة طوابق وانهيار أجزاء من العقار، وإصابة اثنين من السكان اصابات سطحية وتم اسعافهم وخروجهم من المستشفي وتم عمل محضر في قسم اللبان برقم ١٤٤٦.





كما تبين من خلال الحصر أنه يقيم بالعقار عدد ٩ اسر متضرره بعدد ٣٠ فرد، والعقار صدر له قرار ترميم من حي الجمرك وجاري عمل اجراءات للترميم العقار، تم عمل الأبحاث الإجتماعية لصرف مساعدات الأعاشة وخسائر الممتلكات وجاري التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات لتوفير وجبات ومساعدات استثنائية للأسر المتضررة.



انهارت اليوم الخميس، أجزاء من عقار قديم في منطقة الجمرك بوسط الإسكندرية، مما أدى إلى إصابة شخصين من سكان العقار بإصابات سطحية، وقد قررت مديرية التضامن الإجتماعي صرف مساعدات إعاشة وخسائر الممتلكات.