"مستقبل وطن" بالسويس يدعم التأمين الصحي بأجهزة ومستلزمات طبية

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أهدى حزب مستقبل وطن بالسويس برئاسة المحاسب أحمد خشانة، أمين الحزب، أجهزة ضغط ومستلزمات طبية لمستشفى التأمين الصحي بمنطقة حوض الدرس.



وجاء ذلك خلال زيارة وفد من امانة الحزب الى مستشفى التأمين الصحي وكان فى استقبالهم الدكتور محمد حواش مدير مستشفى.



وتفقد وفد من الحزب على عدد من الاقسام داخل المستشفى للاطمئنان على المرضى والتعرف على كافة الاحتياجات الخاصة بهم والعمل على حلها بالتعاون مع إدارة المستشفى.



قال المحاسب احمد خشانة امين حزب مستقبل وطن بالسويس، ان الحزب حريص على دعم كافة المؤسسات الطبية الموجودة داخل المحافظة من اجل تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي مع ظهور مستشفيات المحافظة بالشكل الذي يليق بمكانه المحافظة فى توفير خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة وزائريها.



وأكد "خشانة" فى تصريحات صحفية له اليوم، أن تيسيير الخدمة الطبية للمرضى المتوافدين على مستشفى التأمين الصحي وكافة المستشفيات هو أمر واجب على كل مؤسسات المجتمع المدني وكافة الأفراد بالمجتمع المصري.

