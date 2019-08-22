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جوردان كوب: لا يمكن للعالم أن يستمر بتجاهل التمويل القطري للإرهاب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:09 م
جوردان كوب: لا يمكن للعالم أن يستمر بتجاهل التمويل القطري للإرهاب
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المزيد عن: قطر جوردان كوب التمويل القطري للإرهاب
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