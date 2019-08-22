الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ١٣ يوما (انفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.





وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 9 حتى 22 أغسطس 2019 ‏):





حيث نفي المركز الاعلامي ما تردد حول تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما نفي ما اثير حول وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة ونفي ايضا ما تردد حول دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية.





ونفى المركز ما اثير حول استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية كما نفي المركز ما تردد حول نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق ونفي ايضا ما اثير حول تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لوجود عجز في الكهرباء، ونفي المركز ما تردد حول التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع.



