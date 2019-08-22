خالد الصاوي: "خيال مآتة" فيلم تجمعت فيه كل عوامل النجاح

أكد الفنان خالد الصاوي أن "خيال مآتة" فيلم تجمعت فيه كل عوامل النجاح ، مشيرا إلى أن الفيلم تناول قصة رائعة تم أخرجها للجمهور ببراعة.



وعبر الصاوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، عن سعادته بالتواجد في الفيلم مع الأبطال المشاركين ، مشيرا إلى أنه يحب العمل مع الفنان أحمد حلمي كثيرا فهو ممثل رائع، والكواليس بين فريق العمل كانت مضحكة جدا.



وأشار إلى أن المؤلف عبد الرحيم كمال قدم قصة رائعة أخرجها للجمهور خالد مرعي ببراعة ، لافتا إلى تجسيده دور " القيصر" وهو شخص مهووس بالتحف والأنتيكات.



وأوضح أنه يختار مؤخرا أعماله بعناية جدا لأنه تعلم أنه حينما تنجح وتصل إلى درجات مرتفعة في مركز لا تغر، لأن هذا قد يحطم كل ما بنيته، مشيرا إلى أنه يحب أن يعيد حساباته ويفكر في خطواته، وأكثر ما يجذبه للمشاركة في أي عمل فني هو قصة العمل.



وينافس الفيلم الكوميدي "خيال مآتة" في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك حيث حقق ترتيبا متقدما بإيرادات اقتربت من 28 مليون خلال 9 أيام عرض بدور السينما.



ويتخذ الفيلم تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمي في سن كبيرة ، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة ، وكيف قابل زوجته "باكينام"، والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها.



وتدور أحداث الفيلم حول مهندس يدعى "زيزو" يعاني من الشك المرضي، ويتعرض لمواقف صعبة بسبب هذا الشك في إطار كوميدي.



ويشارك في بطولة فيلم "خيال مآتة" أحمد حلمي، ومنة شلبي، وانتصا، وحسن حسني، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب ، وعبد الرحمن أبو زهرة ، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.