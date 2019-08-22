مورو يلتقط سيلفي مع الغنوشي خلال صلاة الجنازة على محمد مختار السلامي

راجت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لمرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية المبكرة عبد الفتاح مورو و هو يلتقط ''سليفي" مع رئيس الحركة راشد الغنوشي خلال تأدية صلاة جنازة على مفتي الجمهورية الأسبق محمد مختار السلامي.

و لاقت الصورة تعليق مستاءة من تصرف مورو الذي اعتبروا انه لم يقدر قداسة المكان و حرمة الميت معبرين عن استغرابهم من التصرف المستهتر لمورو.