قائد شرطة أيرلندا الشمالية: لا نمتلك الموارد الكافية للسيطرة الفعالة على الحدود

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قال قائد شرطة أيرلندا الشمالية اليوم الخميس إن قوات الشرطة في أيرلندا الشمالية لا تملك الموارد الكافية للسيطرة الفعالة على الحدود مع جمهورية أيرلندا إذا تم إعادة نقاط التفتيش في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصفقة.



كما صرح رئيس الشرطة كونستابل سيمون بيرن لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة يمكن أن يكون له تأثير ضار على الأمن في المقاطعة التي يديرها البريطانيون والتي تعيش في سلام منذ عقدين من الزمن بعد سنوات من العنف السياسي والطائفي.



وقال: "لدينا أقل من 7000 ضابط هنا هذه الأيام، ببساطة لا يوجد لدينا عدد كاف من الناس، حتى مع الارتفاع الأخير في الميزانية، للتعامل مع بعض التحديات التي واجهت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لضبط ذلك بالفعل".



وتريد بريطانيا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي تجنب عودة الفحوصات البدنية على الحدود، التي تميزت بنقاط التفتيش العسكرية قبل اتفاق سلام في عام 1998 بين القوميين الكاثوليك الذين يسعون لإيرلندا الموحدة والنقابيين البروتستانت الذين أرادوا الاحتفاظ بشمال أيرلندا البريطانية.



كما حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاربعاء الماضي بريطانيا للتوصل إلى بدائل لمساندة الحدود الإيرلندية في غضون 30 يومًا، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تتم إعادة التفاوض بشأنها.



وقال بايرن: "هناك أكثر من 300 معبر يتعين علينا مراقبتها يوميًا لجعل ذلك فعالًا"



وقال إنه قلق أيضًا على سلامة ضباطه في مثل هذا السيناريو.



وقال: "في اللحظة التي ندخل فيها تلك المنطقة بطريقة تشبه نقاط التفتيش، أو تدعم وكالات أخرى لنقاط التفتيش الخاصة بالموظفين، نصبح هدفًا لهؤلاء الجمهوريين المنشقين".

