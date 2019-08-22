جهاد جريشة حكما لمباراة اتحاد جدة والعهد اللبناني في البطولة العربية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، مواجهة العهد اللبناني واتحاد جدة السعودي، لإدارة تحكيمية بإدارة المصري الدولي جهاد جريشة، ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.





ويعاون جريشة فى اللقاء تحسين أبو السادات مساعد أول، ومحمد عبد الله من السودان مساعد ثان، ومحمد معروف حكم رابع.





ويستضيف العهد اللبناني نظيره اتحاد جدة السعودي، بالعاصمة بيروت يوم 31 أغسطس الجاري، بكأس محمد السادس لأبطال العرب.