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جهاد جريشة حكما لمباراة اتحاد جدة والعهد اللبناني في البطولة العربية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:18 م
جهاد جريشة حكما لمباراة اتحاد جدة والعهد اللبناني في البطولة العربية
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محمد الصو
 
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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، مواجهة العهد اللبناني واتحاد جدة السعودي، لإدارة تحكيمية بإدارة المصري الدولي جهاد جريشة، ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.


ويعاون جريشة فى اللقاء تحسين أبو السادات مساعد أول، ومحمد عبد الله من السودان مساعد ثان، ومحمد معروف حكم رابع.


ويستضيف العهد اللبناني نظيره اتحاد جدة السعودي، بالعاصمة بيروت يوم 31 أغسطس الجاري، بكأس محمد السادس لأبطال العرب.

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