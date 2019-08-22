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مؤشر بورصة دبي يهبط 0.03% بمستهل التعاملات

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:57 ص
مؤشر بورصة دبي يهبط 0.03% بمستهل التعاملات
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا 0.73 نقطة ليصل إلى مستوى 2791.01 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والعقارات.

 
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 28.7 مليون سهم محققة ما قيمته 32.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 578 صفقة ل32 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 17 سهما، ولم يستقر أى سهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.79%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.10%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.21%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.11%، فقطاع التأمين بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.50%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.52%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.65%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 2.53%.
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