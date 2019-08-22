تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الخميس
الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:54 ص
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحا 1.72 نقطة ليصل إلى مستوى 6005.49 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً 4.31 نقطة ليصل إلى مستوى 6615 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% خاسراً 3.110 نقطة ليصل إلى مستوى 4807.19 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 60.7 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون دينار كويتى عبر 2807 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.
وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.84%، تليه شركة المصالح العقارية بنسبة 5.25%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 5.13%، فيما تصدر سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 27.12% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 8.45%، ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 6.90%
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