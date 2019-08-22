تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة الخميس

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحا 1.72 نقطة ليصل إلى مستوى 6005.49 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً 4.31 نقطة ليصل إلى مستوى 6615 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% خاسراً 3.110 نقطة ليصل إلى مستوى 4807.19 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 60.7 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون دينار كويتى عبر 2807 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.84%، تليه شركة المصالح العقارية بنسبة 5.25%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 5.13%، فيما تصدر سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 27.12% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 8.45%، ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 6.90%